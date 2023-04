23:11

Amb Xavi Martínez

"Smoth Criminal" de Michael Jackson, és la petició de la nostra audiència.

A partir del súper hit del rei del pop, el nostre pianista crea un mashup en directe amb les covers de "Sultans of swing" de Dire Straits, "Happy together" de The Turtles i "California dreaming" dels The mamas and the papas.

Després de la improvisació i el popurri, Daniel Brand ens explica com la famosa progressió d'acords que vàrem aprendre al programa de la setmana passada, la cadència andalusa, n'és present també a moltes de les cançons pop de les estrelles internacions; i és així com descobrim que, màgicament, els quatre temes improvisats comparteixen aquests mateixos acords de base.

