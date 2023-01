Avui sortim

24:35

Amb Xavi Martínez

La bomba nuclear de la cantant colombiana i Bizarrap va caure la matinada d’ahir, tothom en parla i no ha deixat ningú indiferent.

Així, i per petició popular i massiva de la nostra audiència, Daniel Brand comença el show d’aquesta setmana amb la session 53, en una magnífica cover a piano en directe.

Per completar el mashup, el nostre pianista hi afegeix “Monotonía”, cantada amb Ozuna, i “Te felicito”, amb Rauw Alejandro, en el que Xavi Martínez defineix com “la trilogia de Shakira”: la manera de l’artista d’expressar el seu dol després de la ruptura amb Gerard Piqué, a través de la música i els seus últims tres temes.

Per tancar el cercle, el popurri acaba amb el conegut “Waka Waka (This time for Africa)”, la cançó amb la que, com diria l’exfutbolista del Barça, tot va començar.



També comentem la importància creixent d’altres aspectes més enllà de la pròpia música a l’hora d’escoltar uns o altres artistes, així com la trascendència en forma de cançó-event d’aquest tema.

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!