Avui sortim

23:49

Amb Xavi Martínez

"Regresa a mi" és el repte escollit per la nostra audiència aquesta setmana.

A partir de la versió del tema de Diane Warren "Un-break my heart", que es va donar a conèixer a través de la veu de Toni Braxton, el nostre pianista enllaça "Nothing's gonna stop us", de Starship, "Because you loved me", de Céline Dion i la balada "I don't want to miss a thing", d'Aerosmith.

A més, descobrirem què tenen en comú aquestes quatre cançons d'intèrprets i estils tan diferents, i per què el nostre músic les ha triades per fer-ne un eclèctic mashup de covers en directe.

Vols demanar la teva cançó? Envia'ns la teva petició musical mitjançant nota de veu al Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!