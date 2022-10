27:31

“Monotonía” de Shakira és el tema escollit per la nostra audiència aquesta setmana. A partir del hit de la cantant colombiana amb Ozuna, Daniel Brand enllaça temes com Mad world, de Michael Andrews i Gary Jules, Nuvole bianche de Ludovico Einaudi i el famós nocturn op. 9 no. 2 de

Chopin. Una combinació eclèctica on les melodies es barregen al piano en una improvisació brillant en directe. Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66. Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!