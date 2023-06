Avui sortim

29:41

Amb Xavi Martínez

La banda sonora de l’oscaritzat film protagonitzat per Anthony Hopkins, Julia Ormond i Brad Pitt, entre d’altres, és la petició de la nostra audiència aquesta setmana.

A partir del tema principal “The Ludlows” de James Horner, de l’àlbum “Legends of the Fall”, el nostre pianista hi afegeix “Let it be” dels Beatles, “Take it easy” dels Eagles i “Chariots of fire” (Carros de fuego) de Vangelis.

Després de les covers i el popurri en directe, comentem amb Daniel Brand quina és la diferència entre els ritmes binari i ternari, que s’alternen en aquesta obra mestra del compositor americà, i alguna curiositat més sobre la pel·lícula i la banda sonora.

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!