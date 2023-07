Avui sortim

Daniel Brand: The Killers, Birdy, Nowhere man, Cher al piano

28:27

Amb Xavi Martínez

"Human" de The Killers és el tema triat per la nostra audiència en el programa d'aquesta setmana.

A partir de la cançó de la banda americana liderada per Brandon Flowers, el nostre pianista enllaça "Wings" de Birdy, "Nowhere man" dels Beatles i "Believe" de Cher.

Després del popurri, comentem amb Daniel Brand la importància dels ritmes en la música, més enllà de les notes musicals, així com algunes curiositats sobre les cançons del mashup.

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!