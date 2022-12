28:30

Amb Xavi Martínez

En aquest especial de Nadal, Daniel Brand ens convida a escoltar totun concert de Nadal en directe a la ràdio, amb una selecció de 23 nadales locals i internacionals. Bon Nadal, estimada audiència!



PROGRAMA

Amb la llum del fanalet

Fum, fum, fum

A Betlem me’n vull anar

Les dotze van tocant

El noi de la mare

Jingle bells

Deck the Halls

We wish you a Merry Christmas

Let it snow

Rudolph the red-nosed reindeer

Jingle bell rock

Santa Claus is coming to town

Oh Christmas tree

Joy to the world

All I want for Christmas is you

Last Christmas

Feliz Navidad

Do you want to build a snowman? ~ Frozen OST

Suite from the Polar Express OST | Alan Silvestri

Somewhere in my memory ~ Home Alone OST | John Williams

The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire)

Adeste Fideles

Santa nit / Silent night

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66. Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!