Avui sortim

32:17

Amb Xavi Martínez

Per què ens agrada tant el famós cànon en Re major de Johann Pachelbel? Com és possible que un tema de l’època barroca assoleixi als nostres dies cotes de popularitat pròpies d’un número 1?

A partir de la petició de la nostra audiència, el nostre pianista respon a aquestes preguntes i ens regala un eclèctic mashup amb el cànon, “Memories” de Maroon 5, “Don’t look back in anger” dels Oasis i “La soledad” de la cantant italiana Laura Pausini.



Després de la improvisació, el popurri i les covers a piano, Daniel Brand ens explica què es exactament un cànon, per què aquest cànon en Re sona ara a tots els casaments i events socials i per què s’ha fet tant famós i estimat fins i tot per gent que no escolta habitualment música clàssica.



Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66.

Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!