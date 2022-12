54:48

Amb Xavi Martínez

Com no podia ser d’una altra manera, el nostre pianista particular, Daniel Brand, ens porta com cada divendres el seu concert a piano dedicat a l’Avui Sortim. En aquesta ocasió, comptarem amb un repertori especial de Cap d’Any. Els propòstis d’any nou poden ser una manera de motivar-nos a fer coses noves, però també poden jugar-nos una mala passada, i hem d’anar en compte amb com els fem. Li preguntarem a Javier Wilhem, Psicòleg i membre de la Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya