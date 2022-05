21:24

Carme Ruscalleda ens ha recordat una recepta del segle XVII de la família Arquer de Goscons a d¿Arenys de Munt de pollastrons amb cireres, una recepta original.

Els dimecres són els dies d'anar al mercat a l'Avui sortim. Ho fem amb Elisabet Carvajal la portaveu dels majoristes de Mercabarna i la xef Carme Ruscalleda. Fem primer el repàs als productes en el seu millor moment. De fruites: Cireres, síndries; d'hortalisses, pastanaga, remolatxa, bledes i espinacs o faves fresques i alls tendres. De carn: entrecot de vedella femella i de granja catalana, també Guatlles i pollastrons. Peix blau en plena temporada, seitó, bonítol, verat i de blanc, llenguado i lluerna. Marisc de proximitat, musclos i navalles.



A la Carme Ruscalleda li agraden les cireres per postres, en amanides i també per afegir-les a una vinagreta. També ens explica com fer un sorbet de Síndria. I amb les hortalisses fer una amanida amb la remolatxa, pastanaga, cireres, porros fets a rodelles bullir la bleda, els espinacs i les faves per fer una gran amanida. Ruscalleda ens detalla que l'entrecot si el fem a la brasa o a la planxa no posar-lo directament de la nevera, ha de ser a temperatura 'chambree'. La carn és sal una mica abans perquè hi penetri, i quan ho treus, oli i una mica més de sal. No posar l'oli directament a la planxa, sinó quan surt de la graella o de la planxa. La Carme ens ha recordat la recepta de Mas Arqué de pollastrons amb cireres. Ens detalla com fer una salsa per fer el llenguado i els musclos i les navalles per començar l'àpat amb un picadillo.