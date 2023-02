Avui sortim

24:21

Amb Xavi Martínez

Segurament molts no sabeu com parlar en públic, us fa vergonya fer entrevistes o fins i tot heu desconnectat la webcam durant les reunions pandèmiques. El consultor en comunicació corporativa, especialitzat en comunicació de crisi, formació de portaveus i professor de la facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria Brugués ens dona eines i ens explica com funciona el món de l'oratòria i la comunicació no verbal.