Avui sortim

12:45

Amb Xavi Martínez

Parlem amb Francesc Jiménez, veí de Vilassar de Mar que ha quedat paraplègic després de rebre un tret a l'esquena per part d'uns caçadors a la Brolla de l'Abril (Argentona) una zona de boscos molt concorreguda, sobre el seu procés de readaptació i les esmenes que han presentat per millorar la legislació de caça al territori, ja que Catalunya no disposa de llei pròpia i es regeix per una llei de l'any 1970.