16:39

Amb Xavi Martínez

Avui sortim al nou Centre Universitari de la Visió UPC-Diagonal de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya per conèixer aquest espai on tothom pot anar a revisar la seva miopia i rebre atenció respecte a l'ús de lents de contacte per part de professors i alumnes. Ens expliquen el seu funcionament Núria Tomàs, directora del Centre Universitari de la Visió i professora de la Facultat, Ramon Solà, director tècnic del Centre Universitari de la Visió UPC-Diagonal i Pascual Labarta.