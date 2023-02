Avui sortim

Tot el que has de saber de l'ús terapèutic del cànnabis

16:22

Amb Xavi Martínez

Després de la proliferació dels locals on venen productes com a component principal el CBD així com aquests productes a farmàcies i fins i tot supermercats ens preguntem sobre l'ús terapèutic del cànnabis, les diferències d'aquests productes amb la marihuana que és il·legal, i sobre els seus beneficis si és que existeixen. Sortim de dubtes amb Guillermo Bagaria, vocal de l'Oficina del Col·legi de Farmacèutis de Barcelona (COFB).