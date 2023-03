07:05

Amb Xavi Martínez

Avui sortim a Sant Feliu de Llobregat per participar en la iniciativa del col·lectiu solidari de bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya 'Bombers amb cor' i del Banc de Sang i Teixits per atreure donants de sang amb activitats com exhibicions, la realització d'exercicis de rescat o d'excarceració en accidents de trànsit. Ens ho expliquen Silvia Arcos, promotora de la campanya, el bomber Marc, i Uri Darnés.