19:53

Amb Xavi Martínez

El grup barceloní Blaumut està de celebració i ho celebrem amb una sèrie de concerts especials per repassar els temes més emblemàtics de la seva història amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Abans de passar pel Palau de la música on han exhaurit totes les entrades, passen per l'estudi de l'Avui Sortim per repassar aquests anys de música.