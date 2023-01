Guillem F. Marí: Babylon, The Last of Us i Michael Jackson

27:13

Amb Xavi Martínez

Fem una repassada per les novetats audiovisuals entre les quals el nostre expert Guillem F. Marí hi destaca el biopic de Michael Jackson que dirigirà Antoine Fuqua, la pel·licula 'Babylon' dirigida per Damien Chazelle (La La Land) i la sèrie del moment, 'The Last of Us'.