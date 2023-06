Avui sortim

54:23

Amb Xavi Martínez

Què hi ha millor que mitja hora amb Alberto Rey? Exacte: una hora amb Alberto Rey. En aquesta secció extra d'avui, ens porta les frases més cèlebres de la història del cine i ens les ensenya a aplicar. 'El Padrino', 'Lo Que El Viento Se Llevó'... i 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', com per exemple la mare tiktoker a qui l'estiu amb els nens sobrepassa per complet i que, per descomptat, també comentem al programa.