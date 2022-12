00:01

Amb Xavi Martínez

Avui Sortim per partida doble, a la botiga de joguines vintage Tannhäuser de Barcelona, i al mercat de Sant Antoni per a veure a peu de carrer com van les compres d'última hora abans del dia de Nadal. Parlem també amb Claudio Marcelo López, mediador del departament de convivència i acció comunitària en la Fundació Pere Tarrés, sobre com gestionar els conflictes amb familiars durant els àpats nadalencs.