Avui sortim Expenedor aeri i centenari 28:50 Expel·lim el Pont Aeri de Víctor Recort, el Bloomsday a la Llibreria Calders de Barcelona, el Big Time d'Angel Olsen i la promesa d'un disc homenatge a Rafael Berrio. Amb Marc Hernández. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]