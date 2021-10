54:01

A l'espai d'emergència climàtica en Josep Cabayol ens presenta en Félix Moreno, investigador al voltant de l'Emergència Climàtica i autor de la sèrie de llibres 'Relatos colapsistas' per parlar sobre l'escassetat de matèries primes per produïr energia o microchips per exemple. Hem estrenat la secció dels pares que crien amb Josep Capel, Víctor Amela i Miquel Sangüesa