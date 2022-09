54:24

La setmana passada el Daniel proposava un repte musical a l’audiència: identificar quines cançons s’amaguen en el hit dels Beatles All you need is love.

En aquest programa desvetllem quins són els 6 temes que el cuartet de Liverpool va samplejar, en un mashup a piano sense precedents amb La marsellesa, In the mood, Yesterday, la

Invenció No.8 de J.S. Bach, Green sleeves i She loves you.