54:37

Amb Xavi Martínez

Els dimecres són sinònim d’humor amb la visita del Toni Cano que sempre ens acosta notícies sorprenents, surrealistes, que donen per fer molts comentaris. Avui no hi haurà tertúlia d’Amigues però el Toni Cano estarà ben acompanyat a l’estudi per una bona partenaire. Toni Cano, viatjarà molt avui.

I la parella de ball avui del Toni Cano és ni més ni menys que la nostra sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tapersex, Eva Moreno. I avui ha adaptat la seva secció incorporant el sentit de l’humor, tan necessari en una relació de parella i un símptoma de bona salut sexual.