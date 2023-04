54:34

Amb Xavi Martínez

Els dilluns són els Climate Mondays amb l’Anna Ramon, cap de comunicació del CREAF. I avui s’apartarà una mica de la ciència per parlar dels divulgadors ambientals. Com es trasllada la informació de la natura, com es comunica i es consciencia a la població. Hi ha divulgadors que a més utilitzen l’humor per explicar la realitat del medi ambient. Avui al programa Anna Ramon estarà acompanyada de Godai Garcia, nom artístic de Galdric Plana Masoliver, ambientòleg i humorista català.

I la música també serà present al programa amb una excusa molt bona. El 40 aniversari de Blanco i Negro la discogràfica líder de música electrònica i dance a Espanya. Per això hem convidat al DJ Raúl Orellana. Durant aquesta any, el segell discogràfic reeditarà els seus llançaments emblemàtics i el primer és RAUL MIX de 1987 del nostre convidat Raúl Orellana. La seva música, la seva manera de treballar, com ha evolucionat el món de la música i també l’experiència al mític Estudio 54 Club de Barcelona.