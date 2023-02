Pascual Labarta: Música de Sant Valentí, o no...

13:18

Amb Xavi Martínez

Avui celebrem el dia de Sant Valentí amb música, ja que la gran majoria de les lletres de les cançons fan al·lusió a aquest tema universal. No obstant això, el Pascual Labarta fa un recull de cançons d'amor no romàntic i cap a persones que no són les nostres parelles.