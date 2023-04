54:46

Amb Xavi Martínez

Com cada dilluns, és torn dels Climate Mondays amb Anna Ramón, cap de comunicació del CREAF. Avui, parlarem d’una tema controvertit i que tothom s’hi ha vist involucrat en algun moment. Instal·lar-se osmosi, comprar aigua amb ampolla de plàstic, de l’aiexeta… La decisió de beure aigua mai havia sigut tan difícil, i prendre decisions en aquest sentit pot arribar a ser molt complicat. En parlarem avui amb Anna Garfi, investigadora del Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient de la UPC i guanyadora recent d’un projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona i al Fundació La Caixa per estudiar precisament això.

Avui ens visita una persona única, un perfil que ens ha deixat amb la boca oberta, tant per la seva història personal com pel que ja ha aconseguit amb una carrera molt, molt curta. Ella és la Tània Álvarez, la primera boxejadora espanyola en lliurar un combat al mític recinte de Nova York, el Madison Square Garden, considerat històricament com La Meca del Boxe. I tot i tenir només 21 anys, la catalana ja ha fet història, i avui ens acompanyarà per a explicar-la.