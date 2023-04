55:00

Amb Xavi Martínez

Avui Sortim a descobrir la mítica processó de Setmana Santa de L’Hospitalet de Llobregat. És la més multitudinària de Catalunya i en Divendres Sant no hi podiem faltar. Es tracta de la processó de Nuestro Padre Jesús de Nazaré. L’organitza la Cofraria 15+1 de l’Hospitalet de Llobregat des de fa dècades. I ho fan amb tot l’arsenal d’aquesta representació cristiana: tambors, cornetes, cofrares i creients que fan el recorregut.

Al programa ens fixem en les estafes que augmenten a la xarxa i hem d’estar d’alerta. La venda fraudulenta de passaports falsos per Internet és un gran negoci per a delinqüents d’arreu del món. Un món fosc a Internet que té a veure amb la dark web i on de manera anònima i encoberta es manipulen dades dels ciutadans. Per parlar dels perills i funcionament d’aquest ciberdelicte ens acompanya el nostre especialista, Francesc Canals, director de la web PeriodistasReunidos.com