54:19

Amb Xavi Martínez

En aquesta primera hora de programa parlem amb Esther Lorente, delegada de l'OCU a Catalunya, sobre la falta de medicaments com l'amoxicilina pediàtrica a les farmàcies i amb Alba Rey, cap d'Estudis de Mobilitat de RACC per a què ens expliqui l'"Estudi sobre la Convivència de la mobilitat a Barcelona". Una dada important, 6 de cada 10 ciutadans creu que cada cop és més complicat moure's per la ciutat.