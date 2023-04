54:48

Amb Xavi Martínez

Avui descobrim un nou projecte urbanístic a Sant Cugat del Vallès. Una idea que té a veure amb la ciutat del futur i que s’anomena Ca N’Ametller. Es tracta d’un nou barri eficient, verd i amb l’equipament necessari per cobrir les necessitats dels veïns i veïnes de cara al s.XXI. De fet, hi ha una exposició virtual que ens permet descobrir com serà aquest nou barri i en parlarem amb l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla.

El podeu trobar sota el nom de RAFUEL (@rafuel55) i és un dels 10 influencers gastronòmics més rellevants avui. Té més de 760mil seguidors a Instagram i 89mil a Tik Tok. Fa receptes diàries que generen milions de likes, i avui serà amb nosaltres en directe. Amant del bon menjar i cuiner al que li agrada rebre gent a casa. Esteu preparats per la revolució Rafuel?