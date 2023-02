23:52

Amb Xavi Martínez

100 persones escollides a l'atzar per l'Ajuntament de Barcelona han debatut i decidit 34 propostes per lluitar contra l'emergència climàtica en matèria d'energia, mobilitat, consum i residus. Entre les propostes que es faran realitat tot i els canvis de govern a l'Ajuntament hi ha, creació d'autobusos exprés, naturalitzar els carrers de Barcelona i crear illes d'arbres i plantes.