22:35

Amb Xavi Martínez

El càncer és una de les malalties que més afecten avui dia, tant com pel malalt com pel seu entorn, i acompanyar a un pacient amb càncer necessita una preparació. Per això, l'Institut Català d'Oncologia ha creat una iniciativa per a millorar l'acompanyament dels malalts de càncer. En parlem amb Ana Carretero, coordinadora del voluntariat hospitalari de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a l'Institut Català d'Oncologia (ICO), i Montserrat Larre Pedra, voluntària de l'ICO.