19:26

Carme Ruscalleda ens explica com coure l'arròs: quan arrenca a bullir ha de ser el foc molt alt durant 5 minuts. Els segons 5 minuts foc lleuger i els últims 3 minuts més suau i parar 3 minuts més.

Un mercat de luxe avui dimecres amb cireres i albercocs i també bon meló Gàl·lia de Cadis. És la llista de productes nous o en el seu millor moment que cada setmana ens porta Elisabet Carvajal, portaveu dels majoristes de Mercabarna. D'hortalisses hi ha molt bons carabassons, cogombres, tomàquets de cor de bou. De la carn, el cabrit manté preus estables, conill del Matarranya. Peix i marisc, peix blau com sardines, gall de Sant Pere, turbot.

Carme Ruscalleda ens proposa unes postres per 'enamorar' partir el meló per tenir 4 grills del meló guardar el suc i posar 2 albercocs i 4 cireres sense els pinyols barrejar-los i posar menta, una estona a la nevera. Ens ha explicat com fer una truita amb ceba tendra i carabassó i bacallà i olives, ceba tallada en juliana, carabassó a dauets petits, esmicolem el bacallà i posem les olives sense pinyol. Amb un parell d'ous i fem la truita. Els tomàquets a la planxa a la brasa o al forn i en lloc de burrata fer l'amanida de tomàquet amb mató. El conill a la vinagreta o en escabetx és com una conserva que pot acompanyar un entrepà "creatiu". La xef ens suggereix fer un arròs de sardines, en l'oli hi fas un sofregit lleuger amb all, tomàquet, julivert, vi blanc, salpebrar i posar-hi l'arròs. Quan arrenca a bullir ha de ser el foc 'a tope' els segons 5 minuts foc més lleuger, últims 3 minuts més suau i parar 3 minuts més. Abans de tapar-ho hi poses les sardines de les quals s'han tret les espines.