Avui sortim

L'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya ha creat una estructura amb passarel·la a Collserola que permet observar i monitoritzar la natura a l'alçada de la canòpia dels arbres. L'estructura FLORA pot servir de recer a investigadors perquè s'hi instal·lin temporalment. Connectar la ciutat amb el bosc, defugir el formigó i apostar per materials com la fusta, extreta de la neteja de boscos per evitar incendis, és un dels objectius de l'arquitectura que ve. En parlen l'arquitecte Vicente Guallart, impulsor de Flora (Forest Lab For Observational Research), i el director de l'IAAC Daniel Ibáñez.