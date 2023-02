Suport i eines per a cuidadors de persones amb alzheimer

Coneixem el programa 'Aprèn a cuidar i a cuidar-te' que ha posat en marxa La Fundació Pasqual Maragall en línia per donar suport emocional i eines de cura per a cuidadors no professionals de persones amb Alzheimer a Catalunya que a més, acostumen a ser familiars. Ens explica aquesta iniciativa Júlia Pons, psicòloga i terapeuta del programa.