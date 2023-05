L'All Those Food Market torna al TNC

16:05

Amb Xavi Martínez

Avui sortim a la nova edició de l'All Those Food Market, un festival gastronòmic i artesà que ofereix tallers i funciona com a punt d'intercanvi d'opinions i reflexió entre els professionals del sector. En parlem amb Santi Garcia, cofundador i codirector d'All Those Food Market i Pascual Labarta.