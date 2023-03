Tropipop per celíacs. El grup Alavedra ens visita a l'estudi

24:46

Amb Xavi Martínez

Albert Rams i Genís Pena, integrants d'Alavedra, venen a l'estudi a presentar-nos la seva música. Es defineixen com un grup de tropipop celíac, si, tan extrany com sona. I és que ells mateixos es defineixen com "un grup de punketón pop, con letras entre cotidianas, existencialistas y absurdas". Els podeu escoltar en directe aquest divendres al Lets Festival.