Una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. És sens dubte, la pandèmia silenciosa, per això ja s'està treballant amb intel·ligència artificial per desenvolupar teràpies contra l'ansietat, la depressió o les fòbies. Aquest és el treball d'Aimentia, una startup impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya, ens explica com funciona el seu director executiu Edgar Jorba.