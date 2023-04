Avui sortim

26:37

Amb Xavi Martínez

Un informe inèdit sobre l'estat de conservació dels insectes pol·linitzadors de Catalunya conclou que les abelles i les papallones estan en declivi a Catalunya i Europa. De les 2.000 espècies que n'hi ha, un 9% es consideren amenaçades i un 37% en declivi. Per parlar d'aquesta situació, de les causes i les conseqüències, així com les accions per revertir la situació, Anna Ramon ens porta Anselm Rodrigo, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF creador de l'estudi.