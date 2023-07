07:53

Parlem de les seves reivindicacions amb Luis Muñoz, delegat sindical de CGT Socorristes Barcelona.

Els socorristes de Barcelona faran vaga indefinida a partir de divendres per protestar contra la "vulneració de drets" i la "manca de personal". La CGT assegura que la mediació amb Aunar, el grup que gestiona el servei, ha "fracassat" i per això la plantilla ha decidit mobilitzar-se. No és la primera vegada que el col·lectiu convoca aturades, ja que el passat 9 de maig també en van convocar una altra.

Els vigilants de les platges també estan convocats a una manifestació a la plaça Sant Jaume a les 10 del matí del mateix divendres. Reclamen que es compleixi la llei de prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat a les platges i una ampliació de la plantilla per reduir els torns de vigilància dels treballadors. També reclamen el pagament a temps de les nòmines, principal motiu de l'anterior aturada.