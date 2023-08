32:53

El 17 d'agost s'han de constituir la renovació de les Corts, i el panorama polític encara continua distés. Ho comentem amb diputats i portaveus de diferents partits.

El PSOE insisteix que qualsevol qüestió fora del marc constitucional queda "descartada" per negociar la investidura. Coalició Canària s'obre sense vetos a un "acord puntual d'investidura" amb Sánchez o Feijóo per evitar un bloqueig. Mentrestant, El PP no abaixa els braços malgrat les maniobres de Sánchez on Feijóo treballarà per a una investidura amb el suport necessari. I, Junts per Catalunya exposa que la negociació serà estricta si volen el seu recolçament al govern.

Parlem de tot això amb Raúl Moreno, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, Glòria Freixa, diputada de Junts al Parlament, Víctor Martí, diputat del PP a l’Ajuntament de Barcelona i Ana Balsera, diputada d’ERC al Parlament.