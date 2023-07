07:06

L'emergència climàtica repercuteix al mar i causa més onades al Mediterrani; un fet que preveu que es converteixi en una nova destinació turística per a surfejar.

L’anàlisi de les dades dels darrers 30 anys de les boies als ports de tota la Península Ibèrica demostren que l’emergència climàtica afavoreix que, al Mediterrani, hi hagi més onades i, per tant, més zones per surfejar, fins al punt de convertir-se en una nova destinació turística per practicar aquest esport, segons ha confirmat un estudi realitzat per la Universitat Rovira i Virgili.

Tota aquesta informació té un especial interès per les empreses dedicades al turisme del mar, ja que ara podran tenir una previsió de quan hi haurà més onades per aprofitar l’interès creixent que hi ha al voltant d’aquest esport i totes les modalitats vinculades amb les onades.

Parlem amb l'Anna Boqué, surfista i investigadora del Centre en Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili (URV).