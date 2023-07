10:55

El vot d'espanyols a l'exterior concedeix als populars un diputat atribuït el 23-J als socialistes, que ara necessitaran el sí de Junts i no la mera abstenció. La participació del cens CERA arriba al 10,4%.

Aquest diputat és clau perquè, tot i que Alberto Núñez Feijóo segueix amb una victòria insuficient per governar, per a Pedro Sánchez s'altera l'equilibri de forces en necessitar el vot a favor de Junts i no només l'abstenció. Feijóo té 171 suports, comptant els 137 del PP, els 33 de Vox i el d'UPN. La majoria absoluta és a 176 diputats. El PSOE es queda en 121. I en cas de comptar amb els suports de Sumar, ERC, EH Bildu, PNB i BNG, reuniria 171 escons més, a falta dels set de Junts. En aquest escenari, el PSOE necessitaria almenys dos vots a favor de Junts, perquè Coalició Canària, que compta amb una diputada, en principi no donaria suport a la investidura de Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha fet pública una carta adreçada a Pedro Sánchez en què l'emplaçava a una reunió per tenir un diàleg responsable i intercanviar posicions, amb l'argument que qui guanya les eleccions ha de ser qui governi.

La resposta de Pedro Sánchez no s'ha fet esperar. També per carta, el president el govern espanyol en funcions rebutja reunir-se amb el president del Partit Popular abans de "la constitució formal del Congrés dels Diputats, el pròxim 17 d'agost" i que el rei hagi designat un candidat. Diu que a partir de llavors estarà encantat de reunir-se amb Feijóo "així com amb la resta de portaveus parlamentaris".