18:19

'Rovira vs. Rodríguez' al Versus Glories, 'Moonlight serenade' al Teatre del Patronat de La Garriga, el nou festival 'Idílic' a la Costa Brava, entre altres espectacles.

Fem un repàs per l'oci que podem fer al cap de setmana. Per exemple, el Versus Glòries acaba d’estrenar 'Rovira vs. Rodríguez', una comèdia que forma part d’una trilogía d’obres que es poden veure indepentment o en continuitat. També 'El trío català Divinas' comença aquest cap de setmana la seva gira estiuenca al Teatre del Patronat de La Garriga amb el seu espectacle, 'Moonlight serenade'. I sortint de Barcelona, a la Costa Brava (Sant Feliu de Guixols) dona la benvinguda a un nou festival: 'Idílic', un espai per a la música, la creativitat, l'amistat i la desconnexió.

Ens explica tots aquests espectacles i més l'Eduardo de Vicente, periodista d’espectacles.