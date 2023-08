28:42

Fernando de Córdoba, aquesta setmana ens porta un mitjà de transport: el tren. Farem un recorregut per l'evolució de RENFE, també de l'AVE i de la liberalització ferroviària.

La Xarxa Nacional dels Ferrocarrils Espanyols (RENFE), freqüentment publicitada sota la seva marca comercial Renfe, va ser una empresa estatal espanyola que va operar la xarxa nacional ferroviària d'amplada ibèrica entre 1941 i 2005. Durant més de sis dècades i com a monopoli, es va encarregar a exclusiva del transport de passatgers i mercaderies per les línies, així com de la gestió de la seva infraestructura.

Va ser fundada a Espanya al començament del 1941, després del final de la guerra civil espanyola, i va existir durant gairebé 64 anys fins a la seva dissolució el 31 de desembre del 2004. En compliment de les normatives europees sobre transport ferroviari, RENFE es va dividir en dues noves entitats: Adif, l'ens gestor més gran de les infraestructures ferroviàries espanyoles, i Renfe-Operadora, companyia que es va quedar amb l'explotació dels ferrocarrils de titularitat pública. Posteriorment, a partir del 2013, passaria el mateix amb FEVE, la companyia estatal homòloga encarregada de la xarxa ferroviària d'amplada mètrica.

Parlem de tot plegat juntament amb Feve i Rodalies amb Fernando de Córdoba.