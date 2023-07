31:00

Recordem Avidesa, Camy, Frigo, Miko i Haagen Dazs, amb Fernándo de Córdoba, estratega de marca.

'Camy' la famosa marca de gelats que va marcar la generació dels seixanta, setanta, vuitanta i noranta torna al 2023. En aquesta nova etapa, comparteix una mica de protagonisme amb 'Apol·lo' (cons), la marca del grup amb més presència en aquest nou catàleg que ja es pot començar a veure a l'entrada de bars. Us recordeu dels meravellosos anuncis dels regals que venien amb els gelats?

'Camy', però no és l'única protagonista. 'Avidesa' també ha estat una de les grans marques de gelat, que probablement ara mateix no reconeixeu, però... si us diem 'Nestlé'? Aquest segur que sí. Recordarem els mítics gelats com el Colaget, els Fantasmitos i el Pirulo.

'Frigo' és una altra marca que podem trobar a qualsevol establiment. Cal destacar que aquesta marca va treure els primers gelats per adults. Sabeu de quins us parlem? Repassem l'origen i alguns dels gelats mítics.

I, per acabar 'Miko' i 'Haagen Dazs' són dues marques que també cal recordar, on els seus orígens no són el que semblen.