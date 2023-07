11:35

Des del 20 d¿agost se celebra a Sant Feliu de Guixols aquest festival de música. Parlem amb Albert Mallol, director artístic del festival.

Més de 40 espectacles ompliran les nits d´estiu a Sant Feliu. Ludovico Einaudi, Wilco, Crystal Fighters, Pink Martini, Ben Harper & The Innocent Criminals, Jethro Tull i Jorge Drexler destaquen entre les 12 exclusives internacionals. També s'hi inclou un total de 21 artistes catalans, amb noms com Núria Graham, Ramon Mirabet, Pegatina, Mishima, Carles Marigó, Laura Andrés, Blaumut, Kebyart i 31 FAM.

Niña Pastori, Fangoria, Ismael Serrano i la primera visita al Festival del Barri, oferint els seus darrers treballs discogràfics, seran presents en una programació on són 25 els artistes que visiten Porta Ferrada per primera vegada. Una aposta transversal per ampliar l’espectre de públic i fer del festival un espai de trobada d¿interessos culturals diversos.