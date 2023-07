18:05

Cristina Hernández, companya de RTVE Sant Cugat ens dóna resposta a aquestes preguntes, i aquesta setmana ens porta a l¿Antoni Priante, escriptor.

Amor és amistat? És companyonia? Quina relació hi ha entre sexe i amor? Pots estimar qui mai no ha estat estimat? D'on neix l'amor? Com s'aprèn a estimar?

Són moltes preguntes que ens fem i que no sempre sabem respondre. Segons el punt de vista des del qual s'abordi, amor vol dir una cosa o en vol dir una altra. Per a alguns, es confon en possessió. Per a d'altres, és lliurement. L'amor pot ser que sigui per a tota la vida o que es desfaci com un terròs de sucre i s'acabi de seguida.

Per esbrinar-ho, mantindrem converses des de tots els àmbits: la poesia, la literatura, la filosofia, la ciència, la psicologia, la sexologia, la sociologia, la història, l'antropologia o la religió.