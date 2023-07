22:52

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, ens fa una radiografia del panorama 23J.

A Barcelona, el PP ha estat tercera força política amb un 15,86% dels vots per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i de Junts, i només un punt per sota de SUMAR. Una valoració molt positiva a tot l'Estat Espanyol.

En l'àmbit català, a Sant Gervasi el PP ha liderat les eleccions, i a Les Corts ha estat segona força. Això provoca unes fortes expectatives i un alt creixement en la tendència de vot a Catalunya.

Com ja sabem la suma per governar és difícil, encara que estigui en 14 diputats per sobre de la segona força política que el PSOE. El Partit Nacionalista Vasc (PNV) declina aquesta postura de pactar amb el PP, mentre que la incògnita continua en si Sánchez pactarà amb ERC i Junts.

Comentem amb Daniel Sirera, totes les alternatives que hi ha perquè el PP pugui formar govern el pròxim 17 d'agost, i sobretot per no haver de tornar a fer eleccions generals al setembre.