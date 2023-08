07:32

L'organització de taxistes respon així a una multa de l'Autoritat de la Competència de 122.000 euros per boicot a Uber. Parlem amb Oliver Contel, president d¿Elite Taxi.

Élite Taxi, l'associació majoritària de taxistes de Barcelona, ha anunciat a través d'un tuit que demanarà al sector del taxi que "bloquegi tots els accessos a Barcelona", les principals vies de la ciutat, l'aeroport i el port entre l'1 i el 4 de setembre, en ple funcionament retorn de les vacances. L'entitat justifica la mobilització com a resposta a la sanció de 122.190 euros imposada ahir per l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) per intentar boicotejar Uber i altres plataformes. Segons l'ACCO, Élite Taxi “va llançar una campanya de pressió per evitar que els taxistes de l'AMB [Àrea Metropolitana de Barcelona] s'adhereixin a la plataforma, difonent a través de diversos mitjans una imatge negativa i menyspreable d'Uber”. La situació torna a aparèixer a finals del 2020, quan l'empresa de lloguer de vehicles amb conductor va anunciar que oferiria serveis com a aplicació intermediaria per als taxis.

Ens explica la situació Oliver Contel, president d’Elite Taxi.