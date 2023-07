21:33

Amb Quim Esteban

Avui és el Dia Mundial contra l'Hepatitis, un virus que contrauen 325 milions de persones al món cada any. Com es viu aquesta malaltia? Com és el tractament? Com la podem prevenir? Tot plegat ens ho explica Pilar Martínez, pacient d'hepatitis, i Àngels Escorsell, directora del servei de patologia digestiva de l'Hospital de Sant Pau.